Бронзовые призеры Игр-2022 Мишина и Галлямов вернулись в Петербург

Санкт-Петербург, 23 февраля. Российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова встретили на Московском вокзале в Петербурге после пекинских Игр-2022.

Журналисты и фанаты встречали петербургских фигуристов на перроне Московского вокзала, спортсменам вручили цветы и сувениры.

Напомним, соревнования в фигурном катании среди спортивных пар на пекинской Олимпиаде прошли 18 февраля. Мишина/Галлямов по итогам выступления набрали 237,71 балла и завоевали бронзовые награды. Фигуристы уступили соотечественникам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову — 239, 25 балла. Золото Игр-2022 досталось хозяевам льда Суй Вэньцзину и Хань Цуну, в активе которых 239,88 балла.

Россия заняла девятое место в медальном зачете Игр-2022, в активе национальной команды рекордные для одной зимней Олимпиады 32 награды.