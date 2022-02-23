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Бронзовые призеры Игр-2022 Мишина и Галлямов вернулись в Петербург

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 10:57
Олимпийские игры 2022
Бронзовые призеры Игр-2022 Мишина и Галлямов вернулись в Петербург
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкт-Петербург, 23 февраля. Российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова встретили на Московском вокзале в Петербурге после пекинских Игр-2022.

Журналисты и фанаты встречали петербургских фигуристов на перроне Московского вокзала, спортсменам вручили цветы и сувениры.

Напомним, соревнования в фигурном катании среди спортивных пар на пекинской Олимпиаде прошли 18 февраля. Мишина/Галлямов по итогам выступления набрали 237,71 балла и завоевали бронзовые награды. Фигуристы уступили соотечественникам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову — 239, 25 балла. Золото Игр-2022 досталось хозяевам льда Суй Вэньцзину и Хань Цуну, в активе которых 239,88 балла.

Россия заняла девятое место в медальном зачете Игр-2022, в активе национальной команды рекордные для одной зимней Олимпиады 32 награды.

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фигурное катание Анастасия Мишина Александр Галлямов
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