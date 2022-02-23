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Запад лишил себя отличного козыря: журналист Кузичев о санкциях в отношении России
Политика
Запад лишил себя отличного козыря: журналист Кузичев о санкциях в отношении России
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Важнейший параметр в вопросе санкций — это готовность или неготовность к ним, не сам факт. Не имеют отношения к этому и сферы, отрасли, в которых они вводятся. Интенсивность, жесткость — тоже не такие уж и проблемы. Главное — готовность к ним. Об этом в интервью корреспонденту ФАН заявил журналист, обозреватель, продюсер Анатолий Кузичев.

«Михаил Мишустин на памятном Совбезе выступил совершенно четко и не двусмысленно — мы предполагали такое развитие событий и подготовились, насколько это возможно. Это вселяет определенный оптимизм. Кроме того, понятно, что в теории есть такие санкции, которые могут нанести существенный вред стране, если не вообще остановить ее — в чем и есть смысл санкций. Мне представляется, что такие санкции вводить довольно опасно — для самих вводящих, ведь все же понимают, что это всегда и без исключения — медаль с оборотной стороной», — заявил Анатолий Кузичев.

Также, по его мнению, важно про санкции понимать и то, что их угроза — страшнее их самих. Когда американцы и британцы — коллективный Запад — вывалили все, что у них есть, на Россию безо всяких на то оснований, они лишили сами себя отличного козыря. Ведь угроза санкций гораздо страшнее.

«К санкциям адаптируешься, а угрозы боишься», — подытожил Кузичев.

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