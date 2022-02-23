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Концерн Uniper может столкнуться с рисками из-за обострения обстановки на Украине

Экономика
Концерн Uniper может столкнуться с рисками из-за обострения обстановки на Украине
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 23 февраля. Концерну Uniper придется искать газ на рынке по более высоким ценам в случае ограничения поставок топлива из России. Такая информация содержится в годовом отчете немецкой компании.

Помимо того, вероятные санкции в отношении партнеров Uniper и финансовой системы РФ способны ограничить возможности для ведения бизнеса, а также трансграничные денежные переводы.

Также Uniper продолжает оценивать последствия остановки сертификации «Северного потока — 2», в котором она выступает одним из финансовых инвесторов. Компания допускает, что запуск трубопровода в эксплуатацию может быть отложен еще на более поздний срок. Но все эти угрозы не должны оказать серьезного влияния на концерн в ближайшем будущем, считают в Uniper.

Стоимость газа в ЕС при введении против России жестких санкций способна вновь достичь 2000 долларов за тысячу «кубов». Об этом заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

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украина газ европа uniper
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