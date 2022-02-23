Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 11:10
11:08
Политика
Экс-глава Госдепа Помпео назвал Байдена виновником ситуации на Украине
11:07
Весь мир
Соцсеть Трампа Truth Social обвинили в цензуре
11:03
Общество
Глава Фонда борьбы с репрессиями Тэрада о геноциде Киева против ДНР и ЛНР: Все преступники будут наказаны
11:02
Общество
Нарколог Казанцев заявил, что рассол не помогает избавиться от похмелья
11:00
Политика
Эфир: Политолог Молчанов обсуждает в «Патриоте» реакцию Украины на признание ЛДНР Россией
10:58
Происшествия
Подросток выстрелил в лицо мужчине на улице в Петербурге
10:57
Общество
Застройщик Жабин: Себестоимость строительства в отдельных проектах выросла на 38%
10:57
Олимпийские игры 2022
Бронзовые призеры Игр-2022 Мишина и Галлямов вернулись в Петербург
10:54
Происшествия
СК выясняет обстоятельства гибели туристки на Камчатке
10:53
Общество
Минздрав Канады одобрил лечение наркозависимых с помощью героина
Все новости

Китай осудил односторонние санкции в отношении Москвы

Политика
Китай осудил односторонние санкции в отношении Москвы
wikipedia.org  /  Max12Max / CC BY-SA 4.0

Пекин, 23 февраля. Министерство иностранных дел Китая отреагировало на волну западных санкций в отношении Российской Федерации.

Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что Пекин выступает против любых односторонних ограничений в отношении Москвы. Соответствующим образом МИД прокомментировал вопрос о вероятности ввода рестрикций против России на фоне признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее о введении санкций в отношении Кремля сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. В число недовольных решением России стран также вошли Соединенные Штаты, Канада, Япония и государства Европейского союза.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Китай осудил односторонние санкции в отношении Москвы
санкции россия китай
Комментировать