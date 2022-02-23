Китай осудил односторонние санкции в отношении Москвы

Пекин, 23 февраля. Министерство иностранных дел Китая отреагировало на волну западных санкций в отношении Российской Федерации.

Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что Пекин выступает против любых односторонних ограничений в отношении Москвы. Соответствующим образом МИД прокомментировал вопрос о вероятности ввода рестрикций против России на фоне признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее о введении санкций в отношении Кремля сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. В число недовольных решением России стран также вошли Соединенные Штаты, Канада, Япония и государства Европейского союза.