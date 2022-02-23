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Новак Джокович не может пересечь границу США для участия в турнире в Индиан-Уэллсе

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 10:46
Спорт
Новак Джокович не может пересечь границу США для участия в турнире в Индиан-Уэллсе
novakdjokovic.com

Белград, 23 февраля. Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что на данном этапе не может пересечь границу США для участия на теннисном турнире Индиан-Уэллс (Indian Wells Masters).

Сербский теннисист не исключил, что ситуация может измениться, правда, не уточнил, с чем это может быть связано.

«На данный момент ситуация такова, что я не смогу принять участие в турнире. Посмотрим, как события будут развиваться далее. Я имею в виду то, что обстоятельства могут измениться в ближайшие несколько недель», — передает слова Джоковича Tennis Head.

Американское законодательство запрещает въезд в страну не вакцинированным от COVID-19 гражданам. Напомним, ранее Джокович заявлял о своей готовности принимать участие в тех турнирах, организаторы которых допускают участие непривитых спортсменов. Серб неоднократно подчеркивал, что вакцинация — личное дело каждого.

В январе австралийские власти депортировали первую ракетку мира из страны из-за сомнительного медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции. Сербский теннисист не смог защитить титул чемпиона Australian Open. В финале австралийского турнира испанец Рафаэль Надаль обыграл Даниила Медведева и стал 21-кратным чемпионом турниров Большого шлема.

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теннис вакцинация COVID-19 новак джокович
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