Новак Джокович не может пересечь границу США для участия в турнире в Индиан-Уэллсе

Белград, 23 февраля. Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что на данном этапе не может пересечь границу США для участия на теннисном турнире Индиан-Уэллс (Indian Wells Masters).

Сербский теннисист не исключил, что ситуация может измениться, правда, не уточнил, с чем это может быть связано.

«На данный момент ситуация такова, что я не смогу принять участие в турнире. Посмотрим, как события будут развиваться далее. Я имею в виду то, что обстоятельства могут измениться в ближайшие несколько недель», — передает слова Джоковича Tennis Head.

Американское законодательство запрещает въезд в страну не вакцинированным от COVID-19 гражданам. Напомним, ранее Джокович заявлял о своей готовности принимать участие в тех турнирах, организаторы которых допускают участие непривитых спортсменов. Серб неоднократно подчеркивал, что вакцинация — личное дело каждого.

В январе австралийские власти депортировали первую ракетку мира из страны из-за сомнительного медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции. Сербский теннисист не смог защитить титул чемпиона Australian Open. В финале австралийского турнира испанец Рафаэль Надаль обыграл Даниила Медведева и стал 21-кратным чемпионом турниров Большого шлема.