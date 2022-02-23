Перенджиев: Россия признанием ЛДНР предотвратила масштабный конфликт в Донбассе

Москва, 23 февраля. Украина не оставила России выбора, поэтому российский лидер Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, заявил политолог Александр Перенджиев.

Он объяснил, почему признание ЛДНР стало одним из ключевых решений России. Он напомнил, что страна намерена поддержать республики Донбасса в обеспечении безопасности границ на фоне непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. По словам Перенджиева, произвол Украины, которая действует исключительно с оглядкой на своих западных кураторов, не оставил нашей стране иного выбора, кроме как признать независимость ЛНР и ДНР. Он убежден, что этим шагом РФ в очередной раз подтвердила свой статус великой державы, передает «ПолитРоссия».

«Я очень горжусь своей страной и нашим лидером за то, что он не побоялся принять это важное решение, четко показав Западу и всему миру, что мы их взяли под защиту», — говорит политолог.

Он напомнил, что Запад стремится подобраться к российским границам. Украина остается для западных стран очередной площадкой создания угроз для РФ. Перенджиев заявил, что продвижение иностранных военных в сторону России негативно сказывается на уровне международной безопасности. По его мнению, европейцы должны быть благодарны Москве за то, что признанием ЛДНР она предотвратила масштабный конфликт в Донбассе.

«Чем больше России будет в Европе, тем выше будет ее безопасность», подытожил он.

Ранее стало известно, что жители Британии положительно отнеслись к решению президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер недавно отметил, что международная ситуация в настоящее время складывается весьма непросто из-за действий НАТО, передает телеканал «360».