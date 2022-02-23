Baijiahao: запуски российских «Калибров» повергли в ужас США и их союзников в Европе

Пекин, 23 февраля. Масштабные учения ВС РФ с применением крылатых ракет «Калибр» заставили запаниковать США и их союзников в Европе.

В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что недавно российские военные провели учения сил стратегического сдерживания «Гром». В рамках этих маневров были протестированы несколько боевых систем, в том числе ракеты «Калибр» и «Кинжал», передает «ПолитРоссия».

Кадры пуска российских ракет облетели все мировые информационные агентства. По словам аналитиков, испытания «Калибров» повергли в ужас страны Запада. Многие популярные издания охарактеризовали произошедшее, как едва ли не подготовку к третьей мировой войне.

«РФ показала козырь, который заставил запаниковать всю Европу, в этот раз даже Соединенные Штаты порядком испугались», — сказано в статье.

Эксперты убеждены, что такая бурная реакция на проводимые Россией маневры была обусловлена высоким уровнем напряжения в отношениях между Москвой и западными странами. Отмечается, что США и их союзники регулярно провоцирует своего оппонента угрозами, а также устраивают различные провокации военного характера.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ обнародовало кадры запуска крылатых ракет «Калибр», проведенного в ходе учений сил стратегического сдерживания. Известно также, что российские военные запустили с подлодки «Карелия» баллистическую ракету «Синева», передает телеканал «360».