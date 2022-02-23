«Этот день в истории». Что произошло 23 февраля, праздники, факты, люди

Самые яркие и интересные события — в передаче «Этот день в истории».

Сегодняшняя дата неразрывно связана с представителями сильного пола. День защитника Отечества отмечали мужчины-военнослужащие и те, кто прошел службу в армии. Но сегодня принято поздравлять не только их, а также женщин-военнослужащих.

В этот день также был запатентован корт для игры в большой теннис. Его длина составляет 23,77 метров, а ширина — чуть больше восьми.

Ровно 143 года назад родился художник, который стал создателем супрематизма и возвел авангард на новый уровень. Казимир Малевич навсегда вписал свое имя в мировую историю искусства. А его «Черный квадрат» до сих пор вызывает обсуждения и споры.

Еще больше интересных фактов вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».