Все только началось: публицист Роман Носиков о признании Донбасса

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на днях с обращением к нации по поводу признания независимости Луганской и Донецкой народных республик. В Донецке и Луганске после этого начались народные гуляния с песнями и фейерверком.

Часть отечественного либердариата лежит, зажмурившись, дорогими заграничными штиблетами кверху, в ужасе пытаясь нащупать друг у друга хоть какой-нибудь конец режима. Вторая часть бьется в припадке падучей, разбрызгивая слезы, слюну, проклятия и жуткие пророчества относительно валютных котировок и санкций.

Нефть растет в цене. Газ тоже.

Российские эмо-патриоты сейчас ругают руководство России за признание ЛНР и ДНР точно теми же словами, какими ругали их до этого за непризнание. Патриотизм — это, конечно, бренд хороший, под ним много чего можно продать. Родину тоже.

Украинские зигхайль-патриоты сначала притихли, пытаясь осмыслить последствия: это что же теперь — если стрельнуть по Донбассу, оправдываясь тем, что там не местное население, а #ихтамнеты, то можно получить ответку от #ихтаместя? Это что же — развлечение закончено?

Всегда приятно видеть растерянного и расстроенного нациста. Впрочем, на данный момент они уже несколько очухались и снова притупили к основному занятию — маршированию в балаклавах, зигованию, речевкам и угрозам. Однако не думаю, что хоть что-то из заявленного и обещанного вроде «горящей под ногами у московских оккупантов земли» они решаться осуществить. Полагаю, что оторвутся на населении подконтрольных областей, как и положено неудачникам и трусам.

Пока подконтрольных.

Но я хочу сейчас поговорить не о том, о чем говорят все. Я хочу поговорить о реальных и не сразу видимых результатах и последствиях, предпринятых руководством России шагов. Реальных, а не воображаемых шагов. Итак.

Что же, собственно, произошло и почему?

Наши уважаемые партнеры поставили нам классическую шахматную «вилку» — мы либо сдаем Донбасс, либо лишаемся «Северного потока — 2». С целью оказания давления на Россию и ее руководство западные страны начали информационную кампанию по обвинению России в подготовке к вторжению на Украину и одновременно с этим фактически начали принуждать руководство Украины к эскалации обстановки в Донбассе и подготовке операции по силовому захвату республик. Жалкое сопротивление, оказанное паном Зеленским, его пищание про то, что «нет доказательств подготовки российской армии к вторжению», было подавлено при помощи отказа европейскими и западными страховыми компаниями в страховании грузов, судов и самолетов, осуществляющих рейсы на Украину. То есть Запад продемонстрировал олигархам Украины, что может причинить им огромные убытки, связанные с блокировкой и импорта и экспорта.

Федеральное агентство новостей /

Поэтому руководство Украины было вынуждено подчиниться требованию Запада броситься под российские танки. В Донбассе начались провокации, обстрелы, а на территорию России даже проникла украинская ДРГ.

Действия России были реактивны. То, что Совет безопасности заседал фактически в онлайн-режиме, публично, — это не какое-то «повязывание элиты кровью», как говорят либералы, а сообщение Западу, всему западному обществу, а не только дипломатам и руководителям о том, что у них осталось чертовски мало времени, чтобы передумать.

Запад не передумал.

Россия признала ДНР и ЛНР. Никакого хорватского сценария не будет. Бойни гражданского населения не будет. Но и война пока не началась. Россия опять дала Западу и Украине шанс отступить.

То, что российские ведомства до сих пор спорят друг с другом относительно того в каких границах осуществлено признание ЛНР и ДНР, означает, что ведомства и сами пока не договорились и не поняли новые пределы ответственности. Это означает, что решение готовилось очень быстро. Срочно. Не было заранее глубоко подготовлено.

А пока наши чиновники разбираются — против нас уже вводят санкции. Германия заморозила сертификацию «Северного потока — 2». По этому поводу прогрессивная общественность, уставшая копытами кверху искать конец режима, начала уже победные танцы.

«Знаете, как за один вечер похоронить 9,5 миллиарда долларов?» — ехидно спрашивает канал «Усы Пескова».

За этот год только «Газпром» получил сверх прибыли на 15 миллиардов долларов из-за непродуманной энергополитики ЕС и попыток блокировать «Северный поток — 2». То есть он уже окупился. И будет окупаться и дальше. Причем даже если не будет работать.

Вторая часть прогрессивной общественности во главе с «покойным» Аркадием Бабченко празднуют конец минских договоренностей.

«Минские договоренности, во-вторых, наконец, прекратили свое существование. Слава те, господи. Теперь не надо думать, что с ними делать, не надо ломать голову, как отмазаться от Макрона с Шольцем, почему до сих пор не имплементировали «формулу Штайнмайера», не надо ничего [обещать] про выборы и внесение особого статуса в конституцию, и [экс-президент Петр] Порошенко, наконец, перестал всем какать в штаны, — заявил Бабченко. — Минские [соглашения] и так были созданы с одной единственной целью — остановить продвижение русских танковых колонн, которые Украина остановить тогда не могла физически, но смогла при помощи этой бумажки, филькиной грамоты, которую выполнять никто и не собирался. И свою функцию они полностью выполнили году так примерно к 2017-му. Теперь дело сделано окончательно. Умерла так умерла. Давайте закопаем стюардессу. Хватит готовится к прошедшей войне. Готовится надо к будущей».

Я сам был против признания ДНР и ЛНР, именно потому что они угрожали «Минску» и затрудняли нам возможность для присоединения остальной Украины к республикам Донбасса. Однако уже сегодня на заседании Совбеза ООН российский представитель Василий Небензя заявил, что слухи о кончине минских договоренностей — несколько преувеличены:

«На момент заключения Минских соглашений ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость. Тот факт, что Россия сегодня ее признала, никак не меняет состав сторон Минских соглашений, поскольку Россия таковой не является. [...] Мы видим, что многие коллеги хотят расписаться в том, что Минские соглашения мертвы, но это не так. Киев по-прежнему обязан их выполнить. [...] Однако допускать новую кровавую бойню в Донбассе больше не намерены. Хотел бы призвать наших западных коллег одуматься, отбросить эмоции и не делать ситуацию хуже. Никто кроме вас не сможет сдержать милитаристские планы Киева».

twitter.com / @RussiaUN

Это означает, что республики Донбасса могут присоединить к себе Украину. Но уже как республики. Как государства, обладающие суверенитетом. Как основа будущей конфедерации. А Украина отныне лишается возможностей раздражать Россию и давить на нее, причиняя боль и страдания народу Донбасса.

Но еще не все. В заявлениях российских высших руководителей было еще два момента огромной важности.

Во-первых, президент России четко обозначил наши планы и намерения в отношении ответственных за преступления на территории Украины. За расстрел Мариуполя, за бомбежки, за одесский огонь.

«Радикалы, захватившие власть, организовали преследование, настоящий террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий. Над политиками, журналистами, общественными деятелями издевались, их публично унижали. Украинские города захлестнула волна погромов и насилия, серия громких и безнаказанных убийств. Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет. Но мы знаем их поименно и сделаем все для того, чтобы их покарать, найти и предать суду», — предупредил Путин.

Перевод очень простой: Россия не успокоится и не остановится пока не отомстит.

А второе, на чем я хотел бы заострить ваше внимание, — это как наш президент назвал украинских «руководителей»:

«От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима».

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Это не признанные правительство и президент Украины, а это режим, захвативший и удерживающий власть. То, что я верно все понял, сегодня подтвердил глава нашего МИД Сергей Лавров:

«Право на суверенитет должно соблюдаться только в отношении государств, которые представляют весь народ, проживающий на их территории. Украина с 2014 года к таким не относится… Никто не может утверждать, что украинский режим начиная с государственного переворота 2014 года представляет весь народ, проживающий на территории украинского государства».

Это означает, что с Украиной мы не закончили. И теперь каждое нарушенное данное России слово — от Украины ли или от НАТО, от США или от ЕС — будет оплачиваться ими сполна. Если придется, будем брать как Шейлок — фунтом плоти.

Территориями, ценами на энергию и так далее. И все это будет оплачиваться в российскую кассу. Да, легче нам не будет. Будет труднее. Но честнее. Что уже приятно и как-то более по-русски и по-человечески. Можно будет без такого жуткого чувства вины смотреть людям Донбасса в глаза.

Поздравляю народ Донбасса. Вы заслужили. Низкий вам поклон.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции ФАН.