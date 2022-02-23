Вадим Самойлов посвятил новый клип конфликту в Донбассе

Москва, 23 февраля. Экс-участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выпустил клип к треку «На Берлин». В ролике музыкант спел о конфликте в Донбассе.

Самойлов приурочил клип к 23 февраля. При этом сам трек «На Берлин» появился гораздо раньше, его премьера состоялась в 2017 году. Самойлов исполнял песню 9 мая на концерте в Донецке перед тысячами зрителей. В этом году у трека появился клип, релиз которого вышел на YouTube-канале Самойлова.

Постановщиком клипа выступил Роберт Филатов. Ранее он работал над сериалами «Чернобыль», «Истребители» и другими проектами. Героем черно-белого ролика стал сам Самойлов, за спиной которого появляются кадры военной хроники, передает «Культуромания».

Ранее журналистка Маргарита Симоньян выступила со стихотворением про Донбасс в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Строчки произведения довели до слез ведущего телепроекта.