Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 11:09
11:07
Весь мир
Соцсеть Трампа Truth Social обвинили в цензуре
11:03
Общество
Глава Фонда борьбы с репрессиями Тэрада о геноциде Киева против ДНР и ЛНР: Все преступники будут наказаны
11:02
Общество
Нарколог Казанцев заявил, что рассол не помогает избавиться от похмелья
11:00
Политика
Эфир: Политолог Молчанов обсуждает в «Патриоте» реакцию Украины на признание ЛДНР Россией
10:58
Происшествия
Подросток выстрелил в лицо мужчине на улице в Петербурге
10:57
Общество
Застройщик Жабин: Себестоимость строительства в отдельных проектах выросла на 38%
10:57
Олимпийские игры 2022
Бронзовые призеры Игр-2022 Мишина и Галлямов вернулись в Петербург
10:54
Происшествия
СК выясняет обстоятельства гибели туристки на Камчатке
10:53
Общество
Минздрав Канады одобрил лечение наркозависимых с помощью героина
10:53
Общество
Глава Минздрава Мурашко заявил о высоком риске заражения тяжелым вариантом коронавируса
Все новости

Вадим Самойлов посвятил новый клип конфликту в Донбассе

Общество
Вадим Самойлов посвятил новый клип конфликту в Донбассе
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Москва, 23 февраля. Экс-участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выпустил клип к треку «На Берлин». В ролике музыкант спел о конфликте в Донбассе.

Самойлов приурочил клип к 23 февраля. При этом сам трек «На Берлин» появился гораздо раньше, его премьера состоялась в 2017 году. Самойлов исполнял песню 9 мая на концерте в Донецке перед тысячами зрителей. В этом году у трека появился клип, релиз которого вышел на YouTube-канале Самойлова.

Постановщиком клипа выступил Роберт Филатов. Ранее он работал над сериалами «Чернобыль», «Истребители» и другими проектами. Героем черно-белого ролика стал сам Самойлов, за спиной которого появляются кадры военной хроники, передает «Культуромания».

Ранее журналистка Маргарита Симоньян выступила со стихотворением про Донбасс в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Строчки произведения довели до слез ведущего телепроекта.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Вадим Самойлов посвятил новый клип конфликту в Донбассе
донбасс клип самойлов
Комментировать