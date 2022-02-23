Израиль с оккупированных Голанских высот выпустил ракеты по территории Сирии

Дамаск, 23 февраля. Израильские войска, размещенные на оккупированных Голанских высотах, нанесли удар по сирийской территории в окрестностях города Эль-Кунейтра. По информации местных источников, целью атаки могли стать объекты ливанского движения «Хезболла».

Нападение было совершено с применением ракет класса «земля — земля». Сообщений о потерях не поступало. Представители сирийского командования в своем заявлении сообщили, что в результате нападения нанесен «некоторый ущерб».

Тель-Авив периодически совершает авиационные и ракетные удары по Сирии. Чаще всего они направлены на позиции проиранского ополчения. Тем не менее иногда в итоге агрессии потери несут и солдаты сирийской армии, и мирное население.

عاجل????❌ بيان صادر عن الجيش السوري ، مساء اليوم الأربعاء ، إن إسرائيل نفذت هجوما صاروخيا في منطقة محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا قرب الحدود ، ما ألحق أضرارا كبيرة. في الارواح من منظمه حزباله ورد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحن لا نرد على التقارير الأجنبية"????????يتبع ⤵️⤵️ pic.twitter.com/U8KO52wSd7 — Ali Ahmad Latif (@ali_latif1) February 23, 2022

Ранее, 17 февраля, Дамаск сообщил об очередном обстреле с территории Голан. Ракеты «земля — земля» поразили военные объекты в районе населенного пункта Закия к югу от столицы республики. Жертв удалось избежать, снаряды нанесли материальный ущерб.

Однако 9 февраля в результате удара по позициям войск противовоздушной обороны Сирии один солдат погиб и пятеро получили ранения. По версии Тель-Авива, поводом для атаки стало то, что ПВО республики выпустила по израильским самолетам ракеты, которые взорвались, не достигнув цели. Согласно заявлениям ряда СМИ, из-за этого в северной части еврейского государства прозвучали сирены воздушной тревоги. До этого сирийское телевидение сообщило об обстреле Тель-Авивом объектов вблизи Дамаска. После инцидента была отражена еще одна атака, несколько снарядов были перехвачены российскими противоракетными комплексами.