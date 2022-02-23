Министр экономики ФРГ допустил полную остановку проекта «СП-2»

Берлин, 23 февраля. Российский проект «Северный поток — 2» может быть полностью остановлен. Такое заявление сделал министр экономики Германии Роберт Хабек.

В настоящий момент Берлин координируется с европейскими и американскими партнерами по этому вопросу, отметил министр.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о заморозке сертификации трубопровода «Северный поток — 2». В Министерстве иностранных дел Германии назвали это подготовленной мерой, о которой предупреждали неоднократно.

Когда власти Евросоюза «созреют» и осознают, в какое состояние благодаря их решениям пришел газовый рынок ЕС и что произошло с экономикой их стран, возможно, они пересмотрят свою стратегию. Об этом заявил научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.