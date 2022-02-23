Более 500 беженцев из ЛНР и ДНР обратились за медицинской помощью

Москва, 23 февраля. Более 500 эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, прибывших в Россию, обратились за помощью к медицинским специалистам. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Согласно данным ведомства, медицинская помощь понадобилась более 500 жителям Донбасса. Отмечается, что госпитализация потребовалась 76 эвакуированным гражданам.

Эвакуация населения Донбасса началась в прошлую пятницу, 18 февраля. Власти ЛНР и ДНР в первую очередь эвакуируют детей, женщин и пожилых граждан. Отмечается, что президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу по 10 тысяч рублей.