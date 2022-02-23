Сербия хочет сохранить братские отношения с РФ на фоне признания ЛДНР

Белград, 23 февраля. Белград не станет занимать чью либо сторону в испортившихся отношениях между Москвой и Киевом, заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич.

По его словам, Сербия не намерена портить братские отношения с Российской Федераций. Такой позиции страна будет придерживаться в любом случае.

Ранее президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующие документы были подписаны незамедлительно. На фоне этих событий обстановка в регионе обострилась.

На текущий момент продолжается эвакуация уязвимых слоев населения из ДНР и ЛНР в Россию. Вывезено уже более 94 тысяч человек.