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Политолог Панина: отказ властей Германии от «СП-2» скажется на всей Европе

Политика
Политолог Панина: отказ властей Германии от «СП-2» скажется на всей Европе
Global Look Press  /  Stefan Sauer/dpa

Москва, 23 февраля. Директор Института международных политических и экономических исследований — РУССТРАТ Елена Панина отреагировала на решение канцлера Германии Олафа Шольца заморозить «Северный поток — 2».

По ее словам, этот недальновидный шаг Берлина будет иметь жуткие последствия не только для Германии, но и для всего Европейского союза. Хуже того, Брюссель по сути превратится в колонию Соединенных Штатов, которую Вашингтон будет нещадно эксплуатировать исключительно в рамках собственных экономических и политических интересов.

«Теперь же Германия, да и вся Европа, превращаются практически в колониальный рынок для американского СПГ. По сути дела, начинается закамуфлированный антироссийскими санкциями экономический грабеж Европы, и, прежде всего, Германии, со стороны США», — сказала Панина.

Вместе с тем специалист добавила, что на фоне растущих в Европе цен на газ решение Олафа Шольца является выстрелом в ногу. Рынок непременно отреагирует на это и далеко не самым благоприятным для Брюсселя образом, резюмировала она.

Ранее Национальная служба новостей сообщила, что глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о заморозке процесса сертификации «Северного потока — 2». Соответствующее решение было принято на фоне признания Россией ДНР и ЛНР.

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германия европа сп-2
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