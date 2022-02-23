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Энергокризис способен привести к сокращению зарплат жителей ЕС

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 10:26
Экономика
Энергокризис способен привести к сокращению зарплат жителей ЕС
pixabay.com  /  loufre

Москва, 23 февраля. Подорожание газа в Европе может привести к сокращению числа рабочих мест и зарплат, заявил эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.

При отказе ЕС от поставок газа из России, стоимость топлива достигнет 2000 долларов за тысячу «кубов», считает специалист. Многие европейские государства уже столкнулись с ростом коммунальных платежей на десятки процентов. Тенденция сдерживается за счет механизмов ограничения цен.

«Государство субсидирует, по сути дела, коммуналку, чтобы для конечного потребителя цены выросли не так быстро, как они могли бы вырасти, но эти механизмы не вечны, в Англии они будут пересмотрены в апреле», — указал Митрахович.

Страны ЕС не сумеют платить по 2000 долларов за тысячу кубометров российского газа. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич после решения ФРГ остановить сертификацию «Северного потока — 2».

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