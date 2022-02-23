Ирина Слуцкая жестко унизила Томаса Баха

Москва, 23 февраля. Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая стала гостьей на YouTube-канале «Редакция». Там она рассказала обо всем, что происходит вокруг нового витка скандалов в фигурном катании. Спортсменка нелестно отозвалась о президенте МОК Томасе Бахе и встала на защиту заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, пишет Teleprogramma.pro.

«Сидел бы у себя на родине и молчал. Можно, я так грубо скажу? Когда Камилу Валиеву линчевали все эти несколько дней, Томас Бах сидел на попе ровно и молчал. А тут ему что-то не понравилось, что он увидел через объектив камеры. Дядя, иди своим путем», — отрезала Слуцкая.

По словам популярной фигуристки, благодаря жесткому характеру Этери Тутберидзе смогла воспитать несколько олимпийских чемпионок.

Ярким примером, по мнению спортсменки, является ее тренер Жанна Громова, которая часто кричала на нее во время тренировок, но Слуцкая не обижается и не видит в этом ничего страшного.

Стоит напомнит, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал методы работы Этери Тутберидзе.

По его мнению, атмосфера вокруг фигуристки Камилы Валиевой холодна, и, несмотря на то, что девушку насильно лишили медали, Бах не исключил, что в будущем Тутберидзе может быть дисквалифицирована.

Баха также критиковали не только российские спортсмены. Так, например, немецкий биатлонист Эрик Лессер заявил, что глава Международного олимпийского комитета игнорирует критику по вопросу проведения Олимпийских игр в Китае.

Ранее сообщалось, как другая подопечная Тутберидзе Алена Косторная сломала руку.