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Ветеран войны в Донбассе рассказал, что ждет ВСУ после признания ДНР и ЛНР
Политика
Ветеран войны в Донбассе рассказал, что ждет ВСУ после признания ДНР и ЛНР
Федеральное агентство новостей  / 

Вероятность освобождения оккупированных Украиной территорий ДНР и ЛНР серьезно возросла после официального признания республик Россией. Такое мнение ФАН высказал лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Границы ЛНР и ДНР

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики в границах, указанных в конституциях республик, заявил президент Владимир Путин.

Ветеран войны в Донбассе рассказал, что ждет ВСУ после признания ДНР и ЛНР
Global Look Press / Bai Xueqi/Xinhua

«Теперь что касается границ. В каких границах мы будем признавать эти республики. Ну, мы же их признали. А это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституции. А в конституциях прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», — заявил он.

Признание республик

Как отметил Александр Матюшин, республики будут признаны в административных границах бывших Донецкой и Луганской областей. Именно так обозначено в конституциях ДНР и ЛНР.

«Несмотря на пребывающих в оккупации две трети наших территорий, мы всегда помнили о них. Каждый день пребывания их под пятой украинских оккупантов отзывался болью в сердцах всех настоящих патриотов Русского мира. К тому же в рядах вооруженных сил ЛНР и ДНР служит изрядное количество людей именно с оккупированных территорий, которые каждый день с надеждой смотрят на горизонт и ждут приказа начать наступление, чтобы освободить родные города», — пояснил Александр Матюшин.

Ветеран войны в Донбассе рассказал, что ждет ВСУ после признания ДНР и ЛНР
из личного архива / Александр Матюшин

Он заметил, что после официального признания республик вероятность освобождения потерянных территорий в результате возрастает в разы. Он выразил надежду, что армия народных республик совместно с российскими миротворцами в ближайшее время откинут ВСУ, которые беспрестанно обстреливают мирные города ДНР и ЛНР.

«И донецкая земля наконец-то обретет мир и свободу», — заключил Александр Матюшин.

С апреля 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, который произошел в стране.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Комментируя действия российского лидера, Василий Небензя обратил внимание, что Кремль по-прежнему открыт к контактам, однако не допустит очередной кровавой бойни в дружественных ЛНР и ДНР.

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