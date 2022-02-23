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Виктория Боня похвасталась часами за 3 млн рублей

Шоу-бизнес
Виктория Боня похвасталась часами за 3 млн рублей
Prt Scr instagram.com  /  @victoriabonya

Монако, 23 февраля. Бизнесвумен Виктория Боня стала амбассадором элитного бренда швейцарских часов Hublot.

Бывшая участница шоу «Дом-2» сообщила подписчикам радостную новость. По словам модели, ей выпала большая честь сотрудничать с известным брендом.

«Такого еще не было в российском шоу-бизнесе, поэтому для меня это большая честь! Хочу сообщить приятную новость о том, что я стала новым амбассадором легендарного швейцарского бренда Hublot в Монако!» — написала Боня в своем Instagram-аккаунте.

Виктория Боня похвасталась часами за 3 млн рублей
Prt Scr instagram.com / @victoriabonya

Телеведущая добавила, что ей близка философия бренда, которая говорит, что нужно быть первым и смелым. Боня напомнила фолловерам, что она прошла немалый путь, родившись в небольшом российском городе Краснокаменске. Теперь у нее есть контракт с международной маркой часов.

«Спасибо всем, кто помог выбрать мне часы в сторис. Без вас я бы не справилась так легко. Именно вы проголосовали за эту модель!» — похвасталась блогер часами за 3 млн рублей.

Бизнесвумен редко появляется на российском телевидении. В Москву Боня прилетает только по работе, а все остальное время проводит в Монако с девятилетней дочерью.

Недавно модель объяснила, почему долго не публиковала кадры со своей дочерью Анджелиной. По словам знаменитости, девочку преследовали хейтеры.

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Все новости / Шоу-бизнес / Виктория Боня похвасталась часами за 3 млн рублей
боня часы hublot
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