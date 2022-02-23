Застройщик Жабин: Себестоимость строительства в отдельных проектах выросла на 38%

Заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин рассказал в эфире программы «В десятку» с Дмитрием Пановым» об актуальных проблемах строительной индустрии России.

Недавно в Госдуме РФ прошел «правительственный час» с участием заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, на котором чиновник рассказал о целях правительства в сфере жилищного строительства. Согласно планам, к 2030 году каждый пятый квадратный метр жилья должен стать новым, и на улучшение жилищных условий ежегодно смогут рассчитывать не менее 5 миллионов семей.

По словам Максима Жабина, планы Правительства РФ вполне обоснованы, поскольку на рынке по-прежнему ощущается недостаток качественного жилья.

«Потребность в квадратных метрах была, есть и будет, в ближайшие 30–40 лет потребность в новом жилье будет сохраняться в РФ», — заявил Максим Жабин.

Проблема нехватки жилья, по его словам, актуальна, несмотря на высокие темпы жилищного строительства, и для Санкт-Петербурга.

«Однако вопрос количества квадратных метров — это задача планирования, которое должно осуществляться исполнительной властью в связке с девелоперским бизнесом. Важно, чтобы стратегия развития города увязывала появление такого количества жилой недвижимости с развитием инженерной и дорожной инфраструктуры. Найти такой баланс, на мой взгляд, абсолютно несложно, тем более для такого города, как Санкт-Петербург», — отметил Максим Жабин.

Важным аспектом, который сдерживает увеличение темпов жилищного строительства, эксперт назвал рост строительных материалов.

«Мы зафиксировали в прошлом году увеличение себестоимости строительства в отдельных проектах на 38%. Это большая цифра, и, что особенно важно, такое увеличение себестоимости произошло буквально за год», — обращает внимание Максим Жабин.

Сильного влияния увеличение себестоимости на прибыльность проектов, по его словам, не оказало, но строительным компаниям пришлось предпринимать определенные усилия, чтобы сохранить высокий уровень продаж.

«В ущерб прибыли это не пошло, но нам пришлось пересматривать свою стратегию. Если раньше мы считали себестоимость в начале проекта и подсчитывали результаты в конце, то сейчас мы мониторим ценообразование раз в три месяца. Кроме этого, мы запланировали внедрение информационной системы управления проектами, которая позволит в режиме онлайн регулировать себестоимость проектов», — рассказал Максим Жабин.

Внедрение цифровых технологий, по его словам, вообще заметно влияет на реализацию проектов и динамику продаж новостроек.

«Если раньше сделка у нас составляла период 30 дней, то сейчас составляет от семи до 14 дней. Это дало хороший прирост в продажах, и по некоторым квартирам подход с динамической моделью ценообразования дал прирост около 67% за три месяца — квартира выросла в цене ровно потому, что мы правильно определили ее ликвидность», — пояснил Максим Жабин.

Еще больший эффект в динамике продаж, по его словам, дают технологии «умного дома».

«Совместно со Сбербанком мы запустили новый проект «#Истинно умный дом». Он подразумеваем под собой замкнутую экосистему, которая включает в себя «умную квартиру», «умный дом», «умный двор» и «умный квартал». На каждом этапе мы можем контролировать процессы потребления ресурсов, мониторить, сколько воды, электричества, отопления и газа тратится на тот или иной объект. Дальше мы готовы подключить город и муниципальное образование к такой системе для мониторинга работы отдельно взятого квартала. Благо, что в Санкт-Петербурге и Ленобласти есть такие программы, как «умный город». Как минимум у администрации будет возможность контролировать ситуацию с ремонтом внешних сетей», — рассказал Максим Жабин.

Оборудование новостроек технологиями «умного дома», по словам эксперта, находит позитивный отклик у покупателей. Прежде всего, это связано с тем, что они позволяют владельцам квартир существенно экономить время при пользовании предметами, необходимым в ежедневном обиходе.

«Мы предлагаем девять пакетов конечных устройств, которые отвечают за показатели умного дома, и покупатель сам выбирает, что ему нужно. Топовая комплектация на квартиру площадью 60 квадратных метров будет стоить около 1 млн рублей. Она включает музыку, свет, воду определенной температуры при конкретном слове (например, «салют, включи воду» и т. д.). И есть клиенты, которые готовы за это заплатить, потому что благодаря технологиям «умного дома» люди имеют возможность сохранить для себя важный ресурс — время», — отметил Максим Жабин.

Но, как правило, добавил он, покупатели ограничиваются базовой комплектацией атрибутов «умного дома», которая для квартиры той же площадью 60 квадратных метров обходится в размере 140–150 тыс. рублей.