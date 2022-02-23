Минздрав Канады одобрил лечение наркозависимых с помощью героина

В некоторых странах мира врачи в процессе работы с пациентами-наркоманами заменяют одними наркотиками другие. Так происходит в США, где люди попадают в зависимость от антидепрессантов и обезболивающих, прописанных им лицензированными врачами. Об этом ФАН рассказал российский врач-нарколог Олег Гончаров.

Накануне министерство здравоохранения Канады одобрило диацетилморфин в качестве новой терапии для взрослых пациентов с тяжелыми случаями опиоидной зависимости.

Член Национальной ассоциации психиатров и наркологов Олег Гончаров пояснил, что диацетилморфин — это героин. По его словам, в некоторых странах этот наркотик используется в процессе лечения жесткой зависимости от синтетических наркотиков.

«Героин, действительно, полусинтетический опиатный наркотик, созданный на основе морфина. Под опиатами, упомянутыми в новостном сообщении, имеется в виду не опиум, а распространенный на Западе тяжелый наркотик «уличный метадон». В Америке наркомания сегодня носит характер эпидемии. Люди по предписанию врачей употребляют легальные комбинированные обезболивающие препараты, чаще всего состоящие из синтетического опиата и нестероидного противовоспалительного вещества. Народ подсаживается на подобные таблетки достаточно быстро, зависимость вырабатывается жесткая. Это проблема страны. Возможно, специалисты США и Канады видят смысл в лечении подобной наркомании героином», — рассказал парадоксальные вещи психотерапевт.

Собеседник ФАН отметил, что наркотик за границей официально дают больным людям, у которых сформирована наркотическая зависимость. Иностранные специалисты аргументируют это рациональным выбором: пациент покупает наркотики не в подворотне, а у врача. Гончаров отметил, что подобная заместительная терапия при снятии ломки у наркоманов рекомендована ВОЗ, и подчеркнул, что она запрещена на территории нашей страны Министерством здравоохранения России.

Ранее ФАН рассказал, как в России будут бороться с вредной информацией в интернете. В Общественной палате РФ состоялось расширенное заседание на тему «Противодействие токсичному контенту в интернете», которое было инициировано главой комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым.