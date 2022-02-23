Стоимость нефти может подняться до 200 долларов к концу 2022 года

Москва, 23 февраля. Цена на нефть марки Brent впервые с 2014 года достигла 97 долларов за баррель. Однако это далеко не предел, выразил уверенность в интервью изданию Sputnik экономист Владислав Гинько.

Эксперт предрекает Европе и НАТО котировки вдвое выше текущих — 200 долларов за «бочку». Рост цен обусловлен не только геополитикой, но и отсутствием инвестиций в нефтяную и газовую отрасли, отметил специалист.

«Опционы трейдеры будут брать по 200 долларов точно. Отметку в 100 долларов мы очевидно перейдем, поскольку 97 — это почти 100. Но дальше больше. До конца года мы увидим и 200 долларов за баррель», — прогнозирует Гинько.

В течение 2022 года Соединенные Штаты окажутся страной-импортером черного золота — закупки достигнут 3,9 млн баррелей в сутки. Об этом в своем докладе заявляет Федеральной управление энергетической информации США (EIA).