Команда Тутберидзе поздравила Щербакову и Трусову с медалями Игр-2022

Москва, 23 февраля. Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram обратилась к российским фигуристкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

Команда российского специалиста весьма лаконично поздравила спортсменок с триумфом на пекинской Олимпиаде — 2022 и призвала двигаться дальше.

Prt Scr instagram.com / @teamtutberidze_official

«Поздравляем Анну Щербакову и Александру Трусову с золотой и серебряной медалью на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. Работаем дальше», — следует из сообщения.

Российская фигуристка Камила Валиева 7 февраля в составе сборной России выиграла командник на пекинских Играх-2022. На следующий день Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в декабрьской пробе фигуристки обнаружены следы запрещенного препарата. В личных соревнованиях 15-летняя фигуристка стала четвертой. Тутберидзе, отвечая на вопрос журналистов о сомнительной допинг-пробе подопечной, заявила, что «не занимается сплетнями».