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Команда Тутберидзе поздравила Щербакову и Трусову с медалями Игр-2022

Олимпийские игры 2022
Команда Тутберидзе поздравила Щербакову и Трусову с медалями Игр-2022
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 23 февраля. Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram обратилась к российским фигуристкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

Команда российского специалиста весьма лаконично поздравила спортсменок с триумфом на пекинской Олимпиаде — 2022 и призвала двигаться дальше.

Команда Тутберидзе поздравила Щербакову и Трусову с медалями Игр-2022
Prt Scr instagram.com / @teamtutberidze_official

«Поздравляем Анну Щербакову и Александру Трусову с золотой и серебряной медалью на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. Работаем дальше», — следует из сообщения.

Российская фигуристка Камила Валиева 7 февраля в составе сборной России выиграла командник на пекинских Играх-2022. На следующий день Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в декабрьской пробе фигуристки обнаружены следы запрещенного препарата. В личных соревнованиях 15-летняя фигуристка стала четвертой. Тутберидзе, отвечая на вопрос журналистов о сомнительной допинг-пробе подопечной, заявила, что «не занимается сплетнями».

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Команда Тутберидзе поздравила Щербакову и Трусову с медалями Игр-2022
ои-2022 александра трусова этери тутберидзе анна щербакова Камила Валиева
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