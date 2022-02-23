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Подводная лодка «Ростов-на-Дону» вернулась в гавань Новороссийска

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 11:52
Армия
Подводная лодка «Ростов-на-Дону» вернулась в гавань Новороссийска
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Краснодар, 23 февраля. Подводная лодка «Ростов-на-Дону» вернулась в Новороссийск из Средиземного моря, где выполняла задачи в составе сил постоянной группировки Военно-морского флота РФ.

Как отметили в пресс-службе Черноморского флота Минобороны РФ, постоянным местом дисклокации дизель-электрической подводной лодки является Новороссийская военно-морская база. Экипаж пробыл в плавании четыре месяца и теперь вернулся в родную гавань.

Экипажу организовали торжественную встречу, по традиции командиру субмарины вручили жаренного поросенка и каравай с солью. 

Планируется. что после технического обслуживания и пополнения запасов экипаж снова отправится в плавание для выполнения плановых задач.  

Ранее ФАН сообщал, что российская дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону», вооруженная крылатыми ракетами «Калибр», покинула Средиземное море и прошла пролив Дарданеллы.

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подводная лодка ростов на дону новороссийская военно-морская база
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