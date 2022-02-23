Митрахович считает: Продолжая саботаж сертификации «СП-2», ФРГ наказывает сама себя

Сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» в Германии не выполнялась и не будет выполняться, поэтому «санкции» со стороны ФРГ за признание Россией республик Донбасса, по сути, ничего не меняют. Когда политики Евросоюза «созреют» и осознают, в какое состояние, благодаря их решениям, пришел газовый рынок Европы и что произошло с экономикой их стран, возможно, они пересмотрят свою стратегию. Об этом ФАН рассказал научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил министерству экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. По его словам, это позволит отменить сертификацию оператора «Северного потока — 2», которая якобы не может продолжаться с учетом нынешних действий России.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил, что власти Германии «не торопились» выполнять сертификацию российского газопровода изначально: ничего, по сути, не изменилось.

«Немцы затягивали оформление бумаг, разрешающих запуск «Северного потока — 2». Кто-то думает, что это обычная бюрократия. Но я считаю, что со стороны европейцев в работе с нашим газопроводом изначально имеет место саботаж по политическим мотивам. Бюрократы исполняют то, что им велят политики. Ссылки немецких партнеров на то, что они якобы только на третий месяц обнаружили, что заявка будто бы составлена неверно, просто малоправдоподобны. Выполнить оформление необходимых бумаг можно за две недели», — высказал свою точку зрения экономист.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН предположил, что при изменении политики Берлина сертификация российского газопровода будет продолжена. Митрахович напомнил, что уже в первые минуты после заявления Олафа Шольца о блокаде «Северного потока — 2» цены на газ в Европе взлетели на 10% и продолжают расти. Он добавил, что за свои решения Европа будет платить. Митрахович допустил: если Брюссель попытается давить на Москву, «Газпром», по словам эксперта, может прекратить транзит газа в Европу через Украину и просто выплачивать, согласно контракту, неустойку, которая корпорации вполне по силам. Это, по мнению финансиста, в условиях роста цен на топливо, должно простимулировать власти ФРГ к переосмысливанию своих коммерческих отношений с Россией. И «СП-2» будет все равно запущен.

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