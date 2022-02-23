Политолог Сатановский пошутил о сложностях диалога Путина с Западом

Москва, 23 февраля. Политолог и востоковед Евгений Сатановский в гостях у журналиста Владимира Соловьева прокомментировал обострившуюся ситуацию вокруг Украины.

По его словам, российская сторона сделала все, чтобы решить дипломатическим путем вопросы выстраивания архитектуры европейской безопасности. Однако президента Владимира Путина просто не слышат или не хотят слышать его западные коллеги. Эту ситуацию Сатановский решил описать убойным еврейским анекдотом, который неплохо повеселил Соловьева и слушателей передачи.

«Люди которые с той стороны не отвечают ни за что. В данном случае Путин говорит со стеной. Как в старом еврейском анекдоте про Стену Плача: у еврея, который рядом жил, 80 лет каждый день молился, корреспондент спрашивает: вы столько лет обращались к богу, какие у вас чувства ? А тот ответил: у меня такое ощущение, что я разговаривал со стеной», — сказал политолог.

Ранее Национальная служба новостей сообщила, что президент России признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее решение встретилось с критикой со стороны западных лидеров. В частности, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что российские власти теперь будут лишены «шопинга в Милане».