Поставки российского газа через Украину остаются ниже контрактных обязательств

Киев, 23 февраля. Объемы поставок российского газа в Европу через территорию Украины незначительно вырос, однако магистраль все еще остается недозагруженной, свидетельствуют данные компании «Оператор ГТС Украины».

По данным оператора газотранспортной сети, заявки на прокачку до сих пор вдвое ниже контрактных обязательств «Газпрома». Объемы долгосрочного бронирования на транзит в 2022 году составляют около 109,5 млн кубометров в сутки. При этом в последние дни поставки находятся на уровне около 50 млн кубометров.

Кроме того, по-прежнему остановлена работа газопровода «Ямал — Европа». «Газпром» прекратил прокачку газа по магистрали в конце декабря из-за отсутствия заявок со стороны европейских покупателей.

Госминистр по вопросам энергетики Катара Саад аль-Кааби ранее заявил о незаменимости поставок российского газа для Европы. По его словам, доля РФ на европейском рынке голубого топлива составляет около 30-40%.