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Генсек ООН Гутерреш не увидел «геноцида» в ситуации в Донбассе

Политика
Генсек ООН Гутерреш не увидел «геноцида» в ситуации в Донбассе
wikipedia.org  /  U.S. Mission Photo by Eric Bridiers / Public Domain

Москва, 23 февраля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказался о ситуации в Донбассе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона была заинтересована в реализации минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, киевские власти свели все усилия к нулю, а Минские соглашения были уничтожены задолго до признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Как считает генсек ООН, происходящее в Донбассе не является геноцидом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила властям Украины об их ответственности за происходящее в Донбассе. По ее словам, ситуация в ДНР и ЛНР является геноцидом со стороны Киева.

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