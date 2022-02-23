Более 31 тысячи эвакуированных из Донбасса детей пересекли границу с Россией

Москва, 23 февраля. Согласно данным на утро среды, границу с Россией пересекли более 31 тысячи детей из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова.

Кузнецова подчеркнула, что эвакуированным из Донбасса детям уделяется особое внимание. По ее словам, по состоянию на утро среды границу с Россией пересекли более 31 тысячи детей, из них одна тысяча — дети-сироты. По словам вице-спикера, у специалистов имеются все данные о том, куда направляются эвакуированные, передает РИА Новости.

Как сообщает издание «Подмосковье сегодня», Московская область готова к приему беженцев из ДНР и ЛНР. На текущий момент в областных оздоровительных лагерях и общежитиях колледжей готовы 1,5 тысячи мест для размещения эвакуированных.

Эвакуация населения ДНР и ЛНР началась в прошлую пятницу, 18 февраля. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, особое внимание уделяется эвакуации детей, женщин и пожилых людей. Президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу из Донбасса по 10 тысяч рублей.