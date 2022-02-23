Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 11:07
11:03
Общество
Глава Фонда борьбы с репрессиями Тэрада о геноциде Киева против ДНР и ЛНР: Все преступники будут наказаны
11:02
Общество
Нарколог Казанцев заявил, что рассол не помогает избавиться от похмелья
11:00
Политика
Эфир: Политолог Молчанов обсуждает в «Патриоте» реакцию Украины на признание ЛДНР Россией
10:58
Происшествия
Подросток выстрелил в лицо мужчине на улице в Петербурге
10:57
Общество
Застройщик Жабин: Себестоимость строительства в отдельных проектах выросла на 38%
10:57
Олимпийские игры 2022
Бронзовые призеры Игр-2022 Мишина и Галлямов вернулись в Петербург
10:54
Происшествия
СК выясняет обстоятельства гибели туристки на Камчатке
10:53
Общество
Минздрав Канады одобрил лечение наркозависимых с помощью героина
10:53
Общество
Глава Минздрава Мурашко заявил о высоком риске заражения тяжелым вариантом коронавируса
10:52
Экономика
Концерн Uniper может столкнуться с рисками из-за обострения обстановки на Украине
Все новости

Более 31 тысячи эвакуированных из Донбасса детей пересекли границу с Россией

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 09:57
Общество
Более 31 тысячи эвакуированных из Донбасса детей пересекли границу с Россией
Global Look Press  /  Svetlana Lomakina

Москва, 23 февраля. Согласно данным на утро среды, границу с Россией пересекли более 31 тысячи детей из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова.

Кузнецова подчеркнула, что эвакуированным из Донбасса детям уделяется особое внимание. По ее словам, по состоянию на утро среды границу с Россией пересекли более 31 тысячи детей, из них одна тысяча — дети-сироты. По словам вице-спикера, у специалистов имеются все данные о том, куда направляются эвакуированные, передает РИА Новости.

Как сообщает издание «Подмосковье сегодня», Московская область готова к приему беженцев из ДНР и ЛНР. На текущий момент в областных оздоровительных лагерях и общежитиях колледжей готовы 1,5 тысячи мест для размещения эвакуированных.

Эвакуация населения ДНР и ЛНР началась в прошлую пятницу, 18 февраля. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, особое внимание уделяется эвакуации детей, женщин и пожилых людей. Президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу из Донбасса по 10 тысяч рублей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Более 31 тысячи эвакуированных из Донбасса детей пересекли границу с Россией
дети донбасс эвакуация статистика
Комментировать