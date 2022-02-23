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Норкин рассказал смелый анекдот о Путине на заседании Совбеза в программе «Место встречи»

Политика
Норкин рассказал смелый анекдот о Путине на заседании Совбеза в программе «Место встречи»
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 23 февраля. Российский телеведущий Андрей Норкин в очередной раз покорил зрителей программы «Место встречи» шуткой про президента РФ Владимира Путина и заседание Совбеза.

В ходе ток-шоу шла речь о заседании Совета безопасности России, на котором обсуждался вопрос о признании независимости ЛНР и ДНР. Спикеры и гости студии обсуждали ситуацию на Украине и обстановку в Донбассе.

Норкин вспомнил, как глава Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин допустил оговорку, сказав, что поддерживает присоединение ЛДНР к России. Телеведущий тут же рассказал анекдот на эту тему.

«Могу только в очередной раз выразить свое восхищение чувством юмора, которым обладают наши с вами соотечественники. Кто смотрел вчерашний Совбез, тот поймет. А смотрели все», — сказал Норкин.

Норкин рассказал смелый анекдот о Путине на заседании Совбеза в программе «Место встречи»
kremlin.ru / Администрация президента России

Шутка телеведущего буквально взбудоражила зрителей и заставила громко смеяться.

« — Владимир Владимирович я поддерживаю.

— Что вы поддерживаете?

— Я поддерживаю решение о разделе Польши.

— Погодите, Сергей Евгеньевич, мы этот вопрос пока еще не рассматриваем», — сказал Норкин.

Также Норкин обратил внимание на туманные заявления со стороны украинских политологов и успокоил их словами «вам здесь ничего не будет».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку Путину на фоне ситуации вокруг Украины. По его словам, на всех этапах конфликта в Донбассе российский лидер приглашал стороны к диалогу, передает Национальная служба новостей.

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норкин место встречи анекдот
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