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Universal показала первый кадр с Киллианом Мерфи в образе Оппенгеймера

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 09:51
Общество
Universal показала первый кадр с Киллианом Мерфи в образе Оппенгеймера
Global Look Press  /  Ray Tang/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 23 февраля. Британский актер Киллиан Мерфи примерил на себя образ Роберта Оппенгеймера в новом проекте режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Студия Universal поделилась фото в Сети.

Байопик про физика Роберта Оппенгеймера активно готовится перейти на стадию съемочного процесса. Фильм стал первым опытом сотрудничества студии Universal и режиссера Кристофера Нолана. Так, в официальных аккаунтах кинокомпании появился первый кадр звезды сериала «Острые козырьки» Киллиана Мерфи в главной роли.

Universal показала первый кадр с Киллианом Мерфи в образе Оппенгеймера
Prt Scr twitter.com / @UniversalPics

Бюджет проекта составил 100 млн долларов, съемки стартуют в марте этого года. Universal также определился с датой премьеры: фильм доберется до кинотеатров 21 июля 2023 года, передает «Культуромания». Актерский состав проекта также пополнили Кеннет Брана, Олден Эренрайк, Флоренс Пью и Эмили Блант.

К съемкам картины также присоединился актер Джек Куйэд, звезда сериала «Пацаны». Подробности его роли пока неизвестны.

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нолан universal оппенгеймер
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