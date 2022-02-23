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Эксперт Скрябин спрогнозировал скачок цен на газ в ЕС до 2000 долларов за тысячу «кубов»

Экономика
Эксперт Скрябин спрогнозировал скачок цен на газ в ЕС до 2000 долларов за тысячу «кубов»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 февраля. Стоимость газа в Европе при введении против РФ жестких санкций способна вновь достичь 2000 долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил РИА Новости портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

По мнению эксперта, эскалация вокруг Украины несет в себе риск появления более серьезных санкций против РФ.

«Если будет реализован жесткий сценарий, как иранский вариант эмбарго на покупку российских нефтепродуктов в Европу и США, то цены повысятся, может быть, до 2000 долларов за тысячу кубометров и больше. Цена на нефть, думаю, 150 долларов за баррель как минимум», — считает аналитик.

При этом высокая стоимость энергоносителей невыгодна и США, поскольку рост цен, к примеру, на нефтепродукты — один из главных факторов ускорения инфляции, добавил Скрябин. Если реализуется сценарий жестких санкций, то, по прогнозу эксперта, повышение потребительских цен в США достигнет 10%.

Россия не могла избежать санкционной политики Запада. Такой вывод сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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санкции газ европа
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