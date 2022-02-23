NetEasе: неожиданный маневр ВМФ РФ вблизи Гавайев вызвал нервную реакцию Пентагона

Пекин, 23 февраля. Действия ВМФ РФ вблизи Гавайев стали полной неожиданностью для американских военных, пишет китайское издание NetEasе.

В публикации говорится, что США очень часто отправляют свои военные корабли к берегам других стран. Вашингтон зачастую действует агрессивно и считает подобные выходки вполне законными. При этом Пентагон очень не любит, когда иностранные боевые единицы появляются вблизи американских территориальных вод. Недавно неожиданный маневр ВМФ РФ вблизи Гавайев вызвал нервную реакцию у Белого дома, передает «ПолитРоссия».

«Некоторое время назад российский военный корабль подошел к Гавайским островам, и его действия не понравились американским военным», — говорится в статье.

Появление российского корабля «Карелия» в стратегически значимом районе поставило в тупик военное ведомство США. Для них это стало полной неожиданностью, что подтверждается их запоздалой реакцией на произошедшее. Не исключено, что боевая единица занималась сбором разведданных. Пентагон оказался беспомощен перед действиями ВМФ РФ вблизи Гавайев.

«Соединенным Штатам оставалось лишь злиться, так как у них не было возможности принять меры против россиян», — говорят аналитики.

Ранее сообщалось, что американские летчики отправились наблюдать за учениями российского флота, но были унижены ВКС РФ. Известно, что в конце минувшего года Пентагон решил оставить ударную группу ВМС США в Средиземноморье, чтобы обеспечить поддержку союзникам, передает телеканал «360».