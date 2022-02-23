Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 11:06
11:03
Общество
Глава Фонда борьбы с репрессиями Тэрада о геноциде Киева против ДНР и ЛНР: Все преступники будут наказаны
11:02
Общество
Нарколог Казанцев заявил, что рассол не помогает избавиться от похмелья
11:00
Политика
Эфир: Политолог Молчанов обсуждает в «Патриоте» реакцию Украины на признание ЛДНР Россией
10:58
Происшествия
Подросток выстрелил в лицо мужчине на улице в Петербурге
10:57
Общество
Застройщик Жабин: Себестоимость строительства в отдельных проектах выросла на 38%
10:57
Олимпийские игры 2022
Бронзовые призеры Игр-2022 Мишина и Галлямов вернулись в Петербург
10:54
Происшествия
СК выясняет обстоятельства гибели туристки на Камчатке
10:53
Общество
Минздрав Канады одобрил лечение наркозависимых с помощью героина
10:53
Общество
Глава Минздрава Мурашко заявил о высоком риске заражения тяжелым вариантом коронавируса
10:52
Экономика
Концерн Uniper может столкнуться с рисками из-за обострения обстановки на Украине
Все новости

NetEasе: неожиданный маневр ВМФ РФ вблизи Гавайев вызвал нервную реакцию Пентагона

Армия
NetEasе: неожиданный маневр ВМФ РФ вблизи Гавайев вызвал нервную реакцию Пентагона
Народные новости

Пекин, 23 февраля. Действия ВМФ РФ вблизи Гавайев стали полной неожиданностью для американских военных, пишет китайское издание NetEasе.

В публикации говорится, что США очень часто отправляют свои военные корабли к берегам других стран. Вашингтон зачастую действует агрессивно и считает подобные выходки вполне законными. При этом Пентагон очень не любит, когда иностранные боевые единицы появляются вблизи американских территориальных вод. Недавно неожиданный маневр ВМФ РФ вблизи Гавайев вызвал нервную реакцию у Белого дома, передает «ПолитРоссия».

«Некоторое время назад российский военный корабль подошел к Гавайским островам, и его действия не понравились американским военным», — говорится в статье.

Появление российского корабля «Карелия» в стратегически значимом районе поставило в тупик военное ведомство США. Для них это стало полной неожиданностью, что подтверждается их запоздалой реакцией на произошедшее. Не исключено, что боевая единица занималась сбором разведданных. Пентагон оказался беспомощен перед действиями ВМФ РФ вблизи Гавайев.

«Соединенным Штатам оставалось лишь злиться, так как у них не было возможности принять меры против россиян», — говорят аналитики.

Ранее сообщалось, что американские летчики отправились наблюдать за учениями российского флота, но были унижены ВКС РФ. Известно, что в конце минувшего года Пентагон решил оставить ударную группу ВМС США в Средиземноморье, чтобы обеспечить поддержку союзникам, передает телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / NetEasе: неожиданный маневр ВМФ РФ вблизи Гавайев вызвал нервную реакцию Пентагона
пентагон карелия вмф рф
Комментировать