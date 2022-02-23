Экономист Киричек рассказал, как ЦСКА может выйти из санкционного списка США

Москва, 23 февраля. Кандидат экономических наук, экс-директор футбольного клуба «Локомотив» Алексей Киричек предположил, как ЦСКА может выйти из санкционного списка министерства финансов США.

По мнению экономиста, на данном этапе «армейцам» необходимо думать, что делать, если они попадут в санкционный список Европейского союза или Великобритании. Он подчеркнул, что в этом случае последствия будут гораздо серьезнее.

«Нужно минимизировать будущие издержки и думать, как выйти из этого списка. К примеру, изучить вариант, насколько смена собственности с «ВЭБ» на другую компанию позволит выйти из санкционного списка. Но главное, что клуб будет по-прежнему играть в футбол и радовать болельщиков», — передает слова Киричека «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, которая владеет 77,63% футбольного клуба ЦСКА оказалась под санкциями финансового ведомства США. Введение ограничений связано с конфликтом из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.

Напомним, ЦСКА после 18 кругов Российской премьер-лиги (РПЛ) этого сезона идет на четвертой строчке в турнирной таблице. в активе московской команды 30 очков.