Санкции США не помешают миссии Внешэкономбанка по развитию российской экономики

Москва, 23 февраля. Санкции США затронули 20 подразделений Внешэкономбанка. Работа ВЭБ при этом продолжилась. Банк не прекратит выполнения своих обязательств и будет способствовать развитию экономики России, сообщает ТАСС.

ВЭБ намерен повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, а также защищать свои права и законные интересы. Санкции США никак не повлияют на работу организации — она продолжит выполнять свою миссию.

США ввели санкции против Внешэкономбанка и «Промсвязьбанка» после признания Россией независимости ДНР и ЛНР и достижения между ними договоренностей о партнерстве, в том числе и в военной сфере. Американские санкции затронули несколько подразделений ВЭБ и принадлежащих ему компаний. На их работе это никак не отразилось.

Эксперты считают, что от санкций США Россия только выиграет, как это уже случалось раньше. РФ использует шанс на развитие собственных науки, технологии и производства.