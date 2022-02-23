Политолог Дудчак: Германия утратила былое величие и суверенитет из-за «Северного потока — 2»

Москва, 23 февраля. Немцам можно лишь посочувствовать, так как после слов канцлера ФРГ Олафа Шольца о приостановке процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2», страна утратила былое величие и суверенитет, рассказал политолог и экономист Александр Дудчак.

По словам Шольца, Берлин принял соответствующее решение в ответ на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. Дудчак отметил, что даже если США увеличат поставки сжиженного природного газа в Европу, они все равно не смогут полностью обеспечить потребность граждан в голубом топливе.

«Остановка процесса сертификации "СП-2" — подтверждение печального для немцев факта — руководство страны действует в интересах Соединенных Штатов, а не в интересах своих граждан, немецкого бизнеса, немецкой экономики», — подчеркнул Дудчак.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Помимо этого, экономист уточнил, что для России заморозка сертификации «СП-2» в сложившейся ситуации является неприятностью, но точно не проблемой. А вот репутация Шольца понесла в результате этого решения невосполнимый ущерб. Так Дудчак дал предупреждающий сигнал для ЕС после заявления канцлера ФРГ по газопроводу.

«"Газпром" свои затраты уже компенсировал. Контрактные обязательства выполнит и с помощью "СП — 1", и "Турецкого потока". В перспективе газ, предназначенный для Европы, можно переориентировать на азиатский рынок», — заключил Дудчак.

Ранее немецкий политолог Александр Рар назвал возможные санкции против «Северного потока — 2» самоубийством для Европы. Он уверен, что никто не будет препятствовать поставкам газа.

Также он заявлял, что Европе сейчас опасно начинать с Россией энергетическую войну. Однако Лондону и Вашингтону на это «наплевать», передает Национальная служба новостей.