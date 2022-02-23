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Hollywood Unlocked объявило о смерти королевы Елизаветы II

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Общество
Hollywood Unlocked объявило о смерти королевы Елизаветы II
www.royal.uk

Лондон, 23 февраля. Американское издание Hollywood Unlocked опубликовало сообщение о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Трагическая новость появилась в Instagram-аккаунте издания. В сообщении говорится, что источник близкий к Букингемскому дворцу, уведомил о кончине монарха.

«Она должна была прийти на свадьбу редактора британского журнала Vogue Эдварда Эннинфула, но была найдена мертвой», — написано на странице Hollywood Unlocked в социальной сети.

Эта новость была сразу опровергнута британским журналистом Рикардо Бруксом. Он написал опровержение в своем Twitter-аккаунте. По его словам, в случае смерти Елизаветы II есть особый план действий.

«Существует тщательно разработанный план по объявлению ее смерти», — заявил Брукс.

По словам журналиста, печальную новость первым сообщит ВВС. Личный секретарь королевы сам свяжется с премьер-министром Великобритании.

Ранее стало известно о заражении монарха коронавирусом. У королевской особы проявились симптомы острой респираторной вирусной инфекции.

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