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МИД Армении: в повестке Еревана не стоит вопрос признания Донбасса

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 09:40
Политика
МИД Армении: в повестке Еревана не стоит вопрос признания Донбасса
Федеральное агентство новостей  /  Аббас Джума

Ереван, 23 февраля. Армянские власти не планируют рассматривать вопрос признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 23 февраля рассказали во внешнеполитическом ведомстве страны.

Известно, что Москва согласна признать независимость республик Донбасса. Об этом решении объявил российский президент Владимир Путин в ходе телеобращения к нации. По его словам, дальнейшие действия РФ будут зависеть от конкретной обстановки, «которая складывается на месте», пока предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно.

Ранее сообщалось, что глава российского государства предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну провести встречу в Москве. Соответствующее заявление сделала пресс-служба Кремля.

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Армения независимость лднр
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