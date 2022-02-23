Фурсов напомнил: Недавно Украина, США и Британия говорили о Минских соглашениях обратное

Власти Украины не соблюдали минские договоренности и говорили, что исполнение взятых на себя обязательств относительно деэскалации конфликта на юго-востоке страны якобы погубит государство. Это всячески одобряли США и Великобритания. Сегодня все они лгут и говорят обратное. Это в разговоре с ФАН подчеркнул академик Международной академии наук Андрей Фурсов.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила:

«Владимир Путин разорвал Минские соглашения. Это подготовка для дальнейшего вторжения на Украину».

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что власти страны «верны мирному политико-дипломатическому пути урегулирования», а «признание независимости Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход РФ из минских договоренностей».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на Совбезе ООН:

«Ряд наших коллег готов похоронить Минские соглашения. На момент заключения соглашений ЛНР и ДНР провозгласили независимость. Тот факт, что РФ ее признала, не меняет состав сторон соглашений, РФ таковой не является. Ничего не изменилось».

Директор Центра русских исследований Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета Андрей Фурсов подчеркнул, что в сложившейся ситуации решение о признании двух самопровозглашенных республик со стороны России было продиктовано именно тем, что Украина отказалась соблюдать минские договоренности. Политический деятель напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский и официальные представители страны открыто говорили представителям средств массовой информации, что соблюдать Минские соглашения Киев не собирается.

«Дело в том, что официальный Киев изначально саботировал Минские соглашения. По факту, власти Украины никогда их не выполняли. Очень странно, что сегодня господин Зеленский прибегает к обратной риторике. Европейские чиновники сдержанно пытались притормозить демарш украинских властей, а США и Великобритания прямо подталкивали кабинет Зеленского к разрыву имеющихся договоренностей. Украина растоптала минские договоренности, и разговоры о том, что Россия якобы нарушила международный договор — типичное вранье Запада, примеров которого мы слышали очень много. Ситуация с отношением к проблеме Донбасса обстоит с точностью до наоборот тому, что заявляют Лондон и Вашингтон», — заявил российский ученый-историк.

По выражению обществоведа, киевские правители сейчас будут «громко плакать и звать на помощь британцев». Собеседник ФАН отметил, что американцы играли большую роль в государственном перевороте на Украине в 2014 году, однако сегодня наибольшую активность в координации антироссийской деятельности на Украине проявляет Лондон. Фурсов обратил внимание, что англичане «возводят вал» между Евросоюзом — с одной стороны, и Россией с дружественным ей Китаем — с другой стороны. Эксперт добавил, что имеет информацию: многие украинцы, включая активных и деятельных граждан, при получении гарантий политической и социальной безопасности, готовы хоть завтра признать новую власть, которая действительно наведет порядок в их стране.

Ранее ФАН рассказал, что, в отличие от выдуманных «кремлевских списков» лиц, которые якобы будут репрессированы, на Украине, сайт «Миротворец» действительно существует. На этом ресурсе нацистами выкладываются личные данные людей, не согласных с политикой властей Украины для расправы с ними.