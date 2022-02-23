МВД России подготовило законопроект о высылке мигрантов за нарушение ПДД и коррупцию

Москва, 23 февраля. Министерство внутренних дел России предложило высылать иностранных граждан из страны за миграционные и другие правонарушения.

Речь идет о несоблюдении правил дорожного движения (ПДД), вождении в пьяном виде, правонарушениях коррупционной направленности. Все нововведения будут определены в новом КоАП. МВД России подготовило законопроект, в котором предложило установить механизмы по реализации контроля за трудовыми мигрантами.

«В связи с этим предполагается пересмотр отдельных составов административных правонарушений в сфере миграции, а также установление административной ответственности для иностранных граждан в виде высылки (взамен существующего административного выдворения) не только за миграционные правонарушения, но и за совершение иных административных правонарушений, составы которых будут определены проектом нового КоАП, разрабатываемого Минюстом России», — сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

Также в России уделяется особое внимание нелегальной миграции. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, именно эта среда характеризуется повышенным уровнем преступности.