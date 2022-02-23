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Канада поставила вторую партию летальной военной помощи Украине

Армия
Канада поставила вторую партию летальной военной помощи Украине
pixabay.com/PD

Оттава, 23 февраля. Минобороны Канады доставило на Украину вторую партию военной помощи, заявила глава канадского военного ведомства Анита Ананд.

Стоит отметить, что недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении дополнительного кредита в размере 500 миллионов канадских долларов для поддержания экономической устойчивости Украины. Канадские власти также решили предоставить Киеву летальное оружие на сумму 7,8 миллиона канадских долларов.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость», — заявила Ананд.

Ранее сообщалось, что власти Украины интенсивно работают над пополнением резервов оборонительного и летального вооружения. Известно, что общий объем военной помощи, полученный Киевом от стран Запада, превысил 1,5 миллиарда долларов, передает телеканал «360».

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