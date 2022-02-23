Курс евро снизился на старте торгов Мосбиржи

Москва, 23 февраля. Российская валюта укрепила свои позиции к евро на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс евро сократился на 7 копеек и оказался на отметке 89,38 рубля. При этом стоимость нацвалюты США осталась без изменений по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составила 78,8 рубля.

Накануне Центробанк РФ повысил официальный курс доллара до 80,4 рубля. Курс американской валюты вырос относительно прошлого значения на 3,65 рубля. Официальный курс евро увеличился на 3,54 рубля — до 90,88 рубля.

Эффект для финансовой системы России от признания республик Донбасса не окажется катастрофическим и долговременным. Такого мнения придерживается главный аналитик компании 8848 Invest Виктор Першиков.