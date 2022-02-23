Потанин рассказал, почему считает победу Щербаковой на ОИ-2022 несправедливой

Москва, 23 февраля. Президент горно-металлургической компании «Норникель», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин высказался о распределении мест на пьедестале после олимпийского турнира по фигурному катанию среди женщин.

Бизнесмен напомнил, что Александра Трусова на пекинских Играх-2022 установила рекорд, исполнив пять четверных прыжков.

«Я болел за Анну Щербакову. Но Александра Трусова прыгнула эти пять четверных прыжков. Такого раньше не было никогда! И стала только второй. Как это может не гарантировать победу? Я не говорю, что эта ситуация неправильная. И хорошо, что золото выиграла Щербакова», — цитирует Потанина «Матч ТВ».

При этом он отметил, что в данной ситуации необходимо быть объективным, поскольку победу заслуживают те спортсмены, которые творят историю.

«Я за объективность. Если люди в спорте показывают результат, то они должны побеждать», — резюмировал Потанин.

Напомним, Щербакова завоевала золото на пекинских ОИ-2022. Фигуристка безупречно откатала произвольную программу и суммарно получила за выступления 255,95 балла. Трусова исполнила пять четверных прыжков, что является рекордом, но допустила несколько негрубых ошибок. По итогам обеих программ она выиграла серебряную медаль. Камила Валиева лидировала после короткой программы, но во время произвольной дважды упала и допустила несколько ошибок. В результате 15-летняя фигуристка не попала в тройку призеров.