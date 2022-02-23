Шойгу: ВС РФ обеспечивают безопасность страны и стоят на страже ее национальных интересов

Москва, 23 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска эффективно обеспечивают безопасность страны и защиту ее национальных интересов.

В приказе по случаю отмечаемого 23 февраля Дня защитника Отечества он отметил, что российские ВС решают важные задачи по обеспечению безопасности России. Шойгу поздравил военных и ветеранов с праздником.

«Личный состав ВС РФ, продолжая славные боевые традиции предшественников, эффективно решает ответственные задачи по обеспечению безопасности нашего государства, защите его национальных интересов, демонстрирует образцовую боевую выучку и высокий профессионализм», — заявил глава российского Минобороны.

Министр приказал провести в 21:00 (по местному времени) артиллерийские салюты с привлечением воинских частей. Они пройдут в городах-героях: Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле.

Ранее телеканал «360» сообщал, что масштабная праздничная программа развернется рядом с Главным храмом Вооруженных сил России в Кубинке 23 февраля. Также стало известно, что Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале учений сил стратегического сдерживания.