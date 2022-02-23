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Российский посол Антонов спрогнозировал последствия антироссийских санкций для США и мира

Политика
Российский посол Антонов спрогнозировал последствия антироссийских санкций для США и мира
wikipedia.org  /  U.S. Mission Geneva

Вашингтон, 23 февраля. Посол России в США Анатолий Антонов предположил, какими будут последствия антироссийских санкций для мировой экономики и американцев. Об этом сообщается на странице российского посольства в Facebook.

Анатолий Антонов указал на опасность санкций против России для США и их рядовых граждан. Также, по его мнению, карательные антироссийские меры могут серьезно сказаться на мировых рынках.

«Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен», — заявил Антонов на странице российского посольства в Facebook.

Посол подчеркнул, что в отношении РФ санкции ничего не решат. По его словам, Россия давно находится под давлением ограничений и прекрасно справляется. Пересматривать внешнеполитический курс Кремль под угрозой рестрикций не намерен, заключил Антонов.

Ранее посол заявил, что Соединенные Штаты не прекращают вести бескомпромиссную борьбу против российских дипломатов. По его словам, на российских сотрудников происходит давление при содействии спецслужб, а также реализуются попытки вербовки. Он подчеркнул, что при этом Россия все еще сохраняет готовность к переговорам.

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