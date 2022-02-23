Украинский премьер Шмыгаль назвал невозможным признание Крыма территорией России

Киев, 23 февраля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выполнение всех требований, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным, невозможно. Об этом передает телеканал ICTV.

Российский лидер ранее ответил на вопрос о том, что необходимо, чтобы нормализовать отношения Москвы и Киева. Среди прочего он заявил, что Киеву необходимо признать Крым российским, а также отказаться от вступления в НАТО.

«Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно», — заявил Шмыгаль в ответ на требования лидера РФ в эфире телеканала ICTV.

В понедельник глава РФ подписал указ о признании ЛДНР. Решение было единогласно поддержано Госдумой и Советом Федерации. Ранее Путин снова напомнил западным коллегам о том, что Кремль всегда готов найти дипломатический путь решения сложных ситуаций.