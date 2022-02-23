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Вучич заявил, что страны Европы не выживут без российского газа

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 08:24
Политика
Вучич заявил, что страны Европы не выживут без российского газа
instagram.com  /  @avucic avucic

Белград, 23 февраля. Европейские страны не смогут платить по 2 тысячи за тысячу кубометров российского газа. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич после решения Германии остановить сертификацию «Северного потока – 2».

Он отметил, что такие ценники будут неподъемными не только для Сербии, но и для других стран. Поставляемый США сжиженный газ не сможет покрыть всех потребностей.

По информации, имеющейся в распоряжении журналистов, глава ведомства направил соответствующее поручение Федеральному сетевому агентству ФРГ. Перед этим о намерении остановить сертификацию «Северного потока — 2» заявил канцлер Олаф Шольц.

Действия Германии в отношении проекта связаны с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Ожидается, что к концу дня министры иностранных дел стран ЕС сформулируют пакет санкций в отношении Москвы.

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