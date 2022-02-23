Решение Путина о признании ЛНР и ДНР восхитило читателей Daily Mail

Москва, 23 февраля. Президент России Владимир Путин поступил правильно, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик, так как он защищал национальные интересы, считают читатели Daily Mail

Россию спровоцировал на признание ЛНР и ДНР коллективный Запад считают некоторые пользователи. Москва не могла просто смотреть на появление вооружений НАТО у границ. По мнению некоторых комментаторов, Путин поступил так, как когда-то сделал президент США Джон Кеннеди, не давший разместить советские ракеты на Кубе.

Некоторые иностранцы отметили, что Россия поступила с народными республиками так же, как и Запад поступил с Косово. Другие выразили восхищение решительностью и политической мудростью Путина.

«Хехехе, Путин снова перехитрил всех этих идиотов, пока они обсуждали, какого цвета юбки должны носить маленькие мальчики, если они чувствуют такую необходимость», — цитирует одного из пользователей «ПолитРоссия».

Ранее глава государства выступил с видеообращением к гражданам страны. Во время него Путин подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР.