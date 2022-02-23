Военные формирования Украины совершили обстрел населенного пункта Спартак

Донецк, 23 февраля. Украинские военные формирования обстреляли населенный пункт Спартак. Соответствующей информацией поделились в СЦКК Донецкой Народной Республики.

Вооруженные формирования Украины выпустили пять мин калибром 82 миллиметра. Обстрел велся из населенного пункта Авдеевка в сторону населенного пункта Спартак, передает Telegram-канал «online СЦКК ДНР».

Два человека ранее скончались на территории Луганской Народной Республики. Трагедия произошла во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Киевские подразделения нарушили режим прекращения огня 22 февраля. Два человека погибли в результате прямого попадания снаряда в машину.