Немецкий политолог Рар назвал отказ от российского газа «самоубийством» для Европы

Москва, 23 февраля. Немецкий политолог Александр Рар оценил решение властей ФРГ о приостановке сертификации «Северного потока — 2» как «самоубийство» для Европы.

Европейским странам «судорожно» нужны поставки газа из России, чтобы заполнить свои полупустые хранилища. Поэтому введение санкций против поставок российского газа станет «самоубийством» для Европы. Слова эксперта передает «Вечерняя Москва».

«Никто санкции против российского газа вводить не будет. Это самоубийственно. Поэтому пока Германия для того, чтобы сохранить лицо, показать, что она Россию хочет наказать за, как здесь говорится, нарушение международного права, вводит эту санкцию как самую жесткую», — пояснил он.

Также политолог высказал мнение, что поступок Берлина в отношении трубопровода ничего не изменил. Власти приняли временную меру, ведь «СП-2» еще не действовал. Помимо этого, он предположил, что российские контрсанкции могут оказаться «очень жесткими».

«России путь в Европу никто не закроет, просто наказывают санкциями временно. Пытаются во всяком случае. Последнего слова о "Северном потоке — 2" не сказано. Его в любой момент можно подключить, и он может заработать», — высказался Рар.

Ранее Кремль отреагировал на решение канцлера ФРГ Олафа Шольца приостановить сертификацию «СП-2». Москва рассчитывает, что замедление по регистрации газопровода носит временный характер, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.